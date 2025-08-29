ВСУ поразили важный объект россиян в Брянской области

Оккупанты понесли потери / © Associated Press

Ночью, 29 августа, Силами обороны был поражен еще один важный объект РФ, обеспечивающий вражескую армию нефтепродуктами.

Об этом сообщил Генштаб.

«Подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ», — говорится в сообщении.

Эта станция перекачивает дизельное топливо по магистральным нефтепродуктопроводам, в частности, для нужд российских армейцев. Возможность прокачки этого объекта — около 10,5 млн тонн в год.

Ударили по вражескому объекту подразделения ракетных войск и артиллерии, а также Силы беспилотных систем вместе с Силами специальных операций ВСУ и Службой безопасности Украины.

После атаки на территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.

Ранее сообщалось, что российский нефтяной терминал Усть-Луга в сентябре будет работать на уровне примерно 350 тысяч баррелей в день, что составляет около половины его обычной мощности из-за повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских дронов.

Летом 2025 года участились украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, что уже привело к сокращению объемов экспорта нефти РФ.