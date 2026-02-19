ВСУ пошли в контратаку на одном из участков фронта: подробности от военных

ВСУ на фронте / © Associated Press

ВСУ продолжают сдерживать нашествие российских окупантов на южном фронте. Чтобы не допустить прорыва врага к новым регионам, Силы обороны Украины не ограничиваются глухой обороной, а переходят к активным штурмовым и контратакующим действиям.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Сейчас эпицентром такой активности стало Александровское направление.

По словам спикера, обстановка на этом участке фронта остается стабильно напряженной. Российское командование бросает силы вперед, пытаясь прорвать линию обороны украинских войск.

Главная цель захватчиков — выйти к населенному пункту Покровское и напрямую приблизиться к административным границам Днепропетровской области.

«Ситуация там достаточно непростая, но Силы обороны Украины уничтожают врага, стараются не дать ему продвинуться», — отметил Волошин.

Чтобы стабилизировать обстановку и сбить наступательный потенциал российской армии, подразделения ВСУ задействуют ряд тактических мер.

Волошин подчеркнул, что Силы обороны осуществляют эффективные маневры, которые наносят существенные потери врагу.

«Мы продолжаем контратакующие и штурмовые действия, поэтому врагу там сейчас приходится нелегко, но он не прекращает своей активности», — пояснил спикер Сил обороны Юга.

Напомним, украинские военные улучшили свои позиции на стыке Александровского (Днепропетровщина) и Гуляйпольского направлений.

По оценке военного обозревателя Богдана Мирошникова, успех стал возможным благодаря истощению противника и задержке с подведением его оперативных резервов, в то время как ВСУ успели накопить относительно свежие силы на определенных рубежах.

В то же время, технические трудности врага, в частности с коммуникацией, не оказали решающего влияния на ход боевых действий.