Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России, что позволило продвинуться Силам обороны дальше.

Об этом пишет журнал Forbes.

Издание пишет, что в результате атаки танки и другие силы, по меньшей мере, из трех украинских подразделений (17-й тяжелой механизированной, 21-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад) продвинулись к южной окраине села Дарьино.

"21 бригада направила в бой, по крайней мере, один из своих немецких танков Leopard 2A6, а 17-я – советские Т-64 или Т-72", – отмечают журналисты.

"То, что украинцы вообще смогли контратаковать, примечательно. В общем, украинские войска в Курской области уступают по численности российским втрое... Перейдя в атаку, пусть даже ненадолго и в небольших масштабах, украинские силы бросили "кубик". Если это правда, что они продвинулись в Дарьино и остались там, то их ставка, возможно, оправдалась", — отметили в Forbes.

Ранее СМИ писали, что Украина потеряла более 40% территории в Курской области, контролируемой во время внезапной операции, начатой в августе. Это произошло на фоне волн контратак, организованных войсками РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин поставил задачу своим войскам отразить Курскую область до 20 января 2025 года. То есть ко дню инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Читайте также: