ВСУ пошли в контрнаступление в Запорожской области — ISW

Аналитики Американского Института изучения войны сообщили об успехах Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Украинские защитники провели на этом направлении контрнаступательную операцию.

Об этом говорится в отчете ISW за 23 марта.

"Российские источники утверждали, что украинские войска вели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области. 22 марта российский "военкор" заявил, что украинские войска контролируют около половины Новоданиловки (53 км юго-восточнее города Запорожья) и что этот поселок ранее был неоккупированной серой зоной.

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Другой "военкор" 23 марта заявил, что украинские войска вели контрнаступление в направлении Роботине (66 км юго-восточнее города Запорожья)", — говорится в сообщении.

Напомним, основатель ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО.

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