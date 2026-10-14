ВСУ пошли в наступление и возвратили 101 км² территории: Белецкий о новых результатах операции «Вивальди»

ВСУ / © Associated Press

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На четвертом этапе операции «Вивальди» Украина вернула под контроль 101 кв км территории. ВСУ освободили еще три населенных пункта.

Об этом сообщил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

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3-й армейский корпус вместе с приданными подразделениями уволил еще три населенных пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодец. В течение четвертого этапа «Вивальди» российские войска потеряли около 3 тысяч военных.

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По словам Белецкого, операция началась с ликвидации российской инфильтрации, но впоследствии переросла в масштабное наступление украинских сил. В результате действий ВСУ российские оккупанты потеряли ориентацию и начали терять контроль над собственными подразделениями. По словам Белецкого, среди противника возник хаос.

«Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать ее в клеще, а также защитили трассу Харьков — Славянск. Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки в Донбассе. Мы сорвали наступление группировки „Запад“ и заставили его перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой», — заявил Белецкий.

«Четыре сезона „Вивальди“ завершены. Но музыка звучит. До связи», — добавил бригадный генерал Андрей Билецкий.

Операция «Вивальди» — что известно

Андрей Билецкий 15 сентября сообщил об операции «Вивальди» и заявил, что Украина начала наступление в Донецкой области. На тот момент украинским военным удалось зачистить 75 км² территории, в частности Новоселовку, Александровку, Ярову, окрестности Корового Яра и освобождено Среднее. 10 км² территории было деоккупировано.

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Во время второго этапа Силы обороны вернули под контроль Украины поселок Дробышево, а также села Шандриголовое и Дерилово. Белецкий заявил о срыве плана РФ об окружении городов Донбасса.

В конце сентября Третий корпус сообщил, что был завершен третий сезон операции «Вивальди». Украинские военные освободили населенные пункты Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Эксперты по безопасности заявляли, что начавшаяся еще в мае операция «Вивальди» разрушила планы Кремля под Лиманом. Неожиданное массовое применение Силами обороны боевых роботов позволило нивелировать достижения армии России за год войны и нанести серьезный стратегический удар по территориальным амбициям Владимира Путина.

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