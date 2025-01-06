ВСУ пошли в наступление под Курском, россияне в панике: что происходит прямо сейчас

У россиян – паника. Говорят, что силы обороны Украины активизировали свои действия в Курской области. Пока оккупантам не удается выполнить очередную задачу Путина и вытеснить украинские войска. В то же время, тяжелые бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, где враг имеет успехи.

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Что происходит на Курщине

Утром 5 января у рашистов началась настоящая паника. Несколько российских так называемых военкоров сообщили о наступлении украинской армии в Курской области. Об этом сообщил и глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Новости прокомментировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, написав: "Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает".

Как известно, прорыв украинских войск на территорию Курщины был одним из самых главных событий в войне в 2024 как с военной, так и с политической точки зрения. И действительно, российская пропаганда, акцентировавшая на "невозможности" угрозы для территории РФ, оказывается уязвимой. Однако Путин продолжает считать приоритетом наступление российских войск в Донецкой области. Несмотря на то, что РФ привлекла северокорейские войска для отражения Курщины в ВСУ, эта цель пока остается не выполненной. Более того, по словам Владимира Зеленского, Северная Корея потеряла в российско-украинской войне уже 3 800 человек убитыми и ранеными.

5 января российские каналы сообщили, что в новом украинском наступлении была задействована бронетехника, машины разминирования, а также средства РЭБ, которые, как утверждается, успешно противодействуют российским беспилотникам. Канал "МИГ России" утверждает, что украинские военные имеют "локальные успехи". В частности, ведутся бои за село Бердин неподалеку от Большого Солдатского. Российские пропагандисты паникуют, что эти действия могут быть просто отвлекающими маневрами, отмечая, что пока рано говорить, станут ли эти операции частью чего-то более масштабного. Генштаб ВСУ о попытке украинского наступления пока не сообщал. Независимых данных по ситуации в Курской области в настоящее время нет. В условиях активно ведущихся боевых действий получить такие данные трудно.

Аналитики Дипстейт отмечают, что на Курщине враг проводит свое наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку. И выразили возмущение, что находящийся в Испании пропагандист Анатолий Шарий анонсировал наступательные действия ВСУ, указывая точное место штурма и почти точное время. По оценкам ISW, украинские силы действуют примерно на 585 квадратных километрах в Курской области, и подтверждено, что российские силы отразили примерно 483 квадратных километра территории – примерно 39% украинской выступающей территории в этом районе.

Боец батальона "Айдар" Станислав Бунятов на позывной "Осман" отметил, что решение врага о механизированном штурме было принято в ответ на наше наступление.

"По причине потери ряда позиций, среди вражеского командования началась паника, тылы первой линии оказались на нулевой линии. Техника должна была привлекаться для штурма флангов, ведь после ротации враг активно исследовал их корейскими "пешеходами", пытаясь обнаружить слабые места и восстановить давление, в направлении нашей границы, где она и была уничтожена. В наших рядах потери также присутствуют, враг активно работает авиацией и всеми имеющимися огневыми средствами по нашей технике и пехоте, стараясь не допустить дальнейшего продвижения.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиции Вооруженных сил Украины в Курской области РФ важны для любых будущих переговоров. Блинкен отметил, что завершающая свой срок администрация Джо Байдена стремится сделать все возможное, чтобы Украина имела сильную позицию для будущих переговоров. Он также сообщил, что по данным США, Россия расширяет свое сотрудничество с Пхеньяном, в частности, в обмен на направление северокорейских военных для участия в войне против Украины. По его словам, даже если переговоры состоятся, Украине все равно потребуются "адекватные гарантии безопасности" для сдерживания Путина, ведь прекращение огня, вероятно, не станет для военного преступника последней точкой. Цитирую, "его имперские амбиции остаются, и он будет пытаться отдохнуть, переоборудоваться и, наконец, снова атаковать".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что среди целей операции в Курской области, которые он может назвать – остановка оккупации Харьковщины, предотвращение захвата Сумщины и Черниговщины, уничтожение российских войск и оттягивание сил РФ.

Наступление россиян на Покровском направлении

Тяжелые бои не утихают и на Покровском направлении. Вражеская армия недавно продвинулась к востоку от Покровска на фоне возобновившихся наступательных операций в этом районе. Вероятно, они направлены на поддержание окружения Покровска с северо-востока. Об этом пишет Институт изучения войны. Капитан Национальной гвардии, командир дивизиона артиллерийской разведки, Герой Украины Виталий Литвин в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что противник хочет захватить Покровск, который потом может стать плацдармом для его продвижения в направлении Константиновки.

Лейтенант Вооруженных Сил Украины на позывной "Алекс" рассказал, что Нововасиловка и Новоелизаветовка – два эпицентра боевых действий на Покровском направлении, бои продолжаются уже в самых населенных пунктах, штурмы в основном с применением большого количества пехоты и автомобильной техники, пытаются любой ценой. взять эти н.п., чтобы дальше продвигаться по полям, что намного проще.

Кураховское направление

Украинский военный на позывной Мучной сообщает, что враг все же дожал западную часть Курахового и установил триколор у окрестностей промзоны. Также россияне завершили стабилизационные мероприятия дач южнее города. Теперь противник закрепляется и готовится для контратак в направлении Дачного. Также севернее в н.п. Петропавловка враг тоже прорубил оборону и установил свой флаг в центральной части села, продолжаются бои еще при Славянке.

Как сообщалось ранее, наступление Сил обороны Украины в Курской области преследует как военную, так и политическую цель. Впрочем, важно быть реалистами в ожиданиях, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограничены.

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