Российская армия после месяцев безуспешных попыток вытеснить ВСУ из Курской области РФ приняла оперативную паузу для перегруппировки. Украинские военные воспользовались этим моментом для контратаки.

Об этом сообщает аналитик издания Forbes Дэвид Акс.

По его данным, полевые армии РФ и КНДР взяли "оперативную паузу" "5 февраля или чуть раньше...".

"Русским полкам требовалось время для ввода свежих войск и замены техники. Ожидалось, что северокорейский корпус численностью 12 тысяч солдат в Курске будет заменен одним или двумя свежими полками с несколькими тысячами солдат", — говорится в материале издания.

Впрочем, украинские Вооруженные силы воспользовались этой паузой. Они атаковали и быстро продвинулись на три мили по нескольким направлениям на юго-восточном краю Курского выступа. В частности, по данным Центра оборонных стратегий, украинская армия преуспела на юго-западе от Махновки, а также на севере и востоке от Черкасской Конопельки вдоль шоссе Суджа-Обоянь. Кроме того, они захватили не менее двух населенных пунктов: Колмаков и Фанасеевка.

"В ЦОЗ отметили, что бои в Черкасской Конопельке продолжаются. Если это правда, то россияне в поселке были обойдены основной частью украинской тактической группы. Это значит, что они были отрезаны от основных российских сил дальше на востоке", — отмечает аналитик.

В свою очередь, россияне атаковали ВСУ FPV-беспилотниками. Украинцы потеряли БМП, колесный бронетранспортер VAB, по меньшей мере, один грузовик с защитой от мин и пару танков. Впрочем, эти потери не замедлили наступление.

Forbes отмечает, что находившиеся в процессе отступления с Курской области северокорейские войска были вынуждены развернуться и контратаковать украинские силы.

"Бои продолжаются, но аналитики, обновляющие окончательную карту контроля Украины, были достаточно уверены в украинских наступлениях, чтобы отметить их на карте. Впервые за многие недели украинское выступление в Курске стало больше, а не меньше", — добавляет Акс.

Напомним, прошло полгода после начала Курской операции. Это позволило Украине "вернуть войну домой" — на территорию государства-агрессорки.

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