ВСУ после получения F-16 могут освободить левобережье Херсонщины – СМИ

Сбитие нескольких самолетов РФ ослабило давление оккупантов – это позволило отражать их атаки еще эффективнее.

Когда Украина получит от Норвегии американские истребители F-16, может начаться контрнаступление на временно оккупированном берегу Херсонской области.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

Как отмечается, ВСУ еще с октября прошлого года удерживают в районе населенного пункта Крынки на левобережье Херсонской области плацдарм. В то же время и сбитие нескольких самолетов РФ ослабило давление оккупантов – это позволило отражать их атаки еще эффективнее.

"От украинского плацдарма на Днепре до Крыма всего примерно 60 км. С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия передаст в ближайшие несколько месяцев, Украина может перейти от обороны к наступлению", – говорится в материале издания.

Что интересно, одной из главных причин роста успеха контратак ВСУ станет уничтожение радиолокационных установок РФ и позиции их ПВО во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что во время утренней атаки РФ по Украине силам ПВО удалось сбить 18 ракет.

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