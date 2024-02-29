ВСУ поставили рекорд по уничтожению Су-34: как удается сбивать истребители

В ВС РФ осталось около 700 военных самолетов, считают журналисты.

Во второй половине февраля украинские военные регулярно сообщают о сбитии российских военных самолетов.

Об этом пишет Forbes.

Теоретически, у российских Воздушно-космических сил (ПКС) еще очень много самолетов, на практике же управление воздушными операциями близко к коллапсу. В ВС РФ осталось около 700 военных самолетов, считают журналисты.

Пока непонятно, как именно ВСУ сбивают столько самолетов.

"Возможно, на передовую доставили некоторые из ЗРК Patriot в составе мобильных групп ПВО — устраивают засады на российские самолеты и быстро перемещают в безопасное место", — пишут журналисты.

Сообщается, что, по всей видимости, Украина переместила некоторые из 20 систем NASAMS ближе к передовой, поскольку, по словам OSINT-исследователей, в прошлый понедельник россияне нашли и уничтожили свою первую пусковую установку NASAMS недалеко от Запорожья.

"Возможно, эти потери объясняются тем, что после Авдеевки российские ПКС начали совершать больше боевых вылетов к линии фронта и сбрасывать планировочные бомбы. Российские ПКС теряют боевые самолеты чаще, чем могут себе это позволить. В условиях санкций российская аэрокосмическая промышленность едва производит более нескольких десятков новых самолетов через год", — пишет издание.

Напомним:

Украинские военные сегодня, 29 февраля, сбили еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"Сегодня около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов", — написал он.

Ранее сегодня Олещук сообщал о сбитии очередного российского Су-34 на восточном направлении.

По данным Генштаба на утро 29 февраля, Россия потеряла 342 самолета в масштабной войне против Украины.

Министерство обороны РФ пока не комментировало эти данные.

В ВСУ утверждают, что за 11 дней сбили 11 российских самолетов: семь Су-34, два Су-35 и два редких радиолокационных А-50.

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