Украинские войска в Курской области продолжают держаться, однако условия становятся все более мрачными.

Украина уже потеряла "около половины" территорий, которые контролировала в Курской области России. Все украинские подразделения перешли к обороне.

Об этом говорится в статье The Economist.

Как рассказал журналистам украинский майор Иван Бакрев, неудачи начались после того, как в конце сентября было решено заменить элитные подразделения на менее закаленные в боях. По мнению военного, это было ошибкой с украинской стороны.

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Отмечается, что у россиян огромное преимущество и в личном составе, и в артиллерии, и в технике. Теперь оккупанты наступают на восточных и западных флангах. По словам украинского офицера, все подразделения ВСУ на Курщине перешли к обороне.

Авторы публикации указывают, что срочность российского контрнаступления в Курской области может быть связана с предстоящей инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин пытается разрешить ситуацию с Курщиной до 20 января.

Силы обороны Украины держатся, но условия ухудшаются.

"Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планировочные бомбы", — рассказал офицер Руслан Мокрицкий.

По его словам, российские войска могут сбросить до 40 планировочных бомб на одну позицию в течение нескольких часов. По словам офицера, в Курске "смерть всегда рядом", "она практически держит тебя за руку".

Издание указывает, что, возможно, слишком рано судить о Курской операции, которая стоила Украине части ее элитных войск, но эта операция ослабила давление на других участках фронта.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что войска РФ продвигаются дальше в Курской области, отвоевывая все новые населенные пункты.

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