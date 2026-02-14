ВСУ потопили российский катер в Крыму и уничтожили склад боеприпасов

Россия понесла потери благодаря слаженным действиям украинских бойцов / © Википедия

Силы обороны Украины поразили транспортно десантный катер БК-16, РЛС РСП-10, узел связи и состав боеприпасов противника.

Об этом сообщил Генштаб.

«Подтверждено, что 12 февраля 2026 в районе н.п. Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 противника. Также 12 февраля в районе н.п. Гвардейское (ТОТ АР Крым), поражена радиолокационная станция РСП-10», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе н.п. Приморск (ТОТ Запорожской области) поражен узел связи российских оккупантов.

«13 февраля, в районе Новоэкономического (ТОТ Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Донецкой области, вблизи населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение, которое обеспечивало восстановление техники оккупантов.

Также Силы обороны нанесли ряд ударов по российским войскам.

Да, ВСУ отработали по объектам врага в РФ и на ТОТ. По данным Генштаба, поражен пункт управления и состав боеприпасов врага. Уничтожен также большой состав FPV-дронов.