ВСУ повредили основные мосты на юге: Гуменюк рассказала о проблемах с логистикой у окупантов

Мосты получили такие повреждения, которые не могут быть приведены в полную мощность, отметили в ОК "Юг".
Силы обороны повредили основные мосты на юге, что нанесло оккупантам существенные логистические проблемы.
Об этом сообщает руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.
По ее словам, сейчас российские кафиры в основном используют трассу М-17, которая проходит по территории Херсонской области и Автономной республики Крым.
"Основные мосты, поврежденные и являющиеся основой вражеских транспортно-логистических маршрутов, не могут быть приведены в полную мощность", — сказала она.
Гуменюк объяснила, что из-за повреждений мостов оккупантам тяжело перевозить технику, вооружение и боеприпасы. Они могут сейчас использоваться разве что для перевозки личного состава.
Ранее военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказался, что Россия совершила "парад ошибок" на фронте.
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