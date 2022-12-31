ВСУ поздравили украинцев с Новым годом из Бахмута и рассказали о ситуации в городе

Украинские военные в соцсети рассказали, что по состоянию на утро 31 декабря в Бахмуте Донецкой области достаточно тихо, поскольку вчера ВСУ ударили по БК российских захватчиков.

Об этом в TikTok рассказал один из военных.

"Сейчас довольно тихо в городе, нет такой интенсивности (обстрелов – ред.), вчера наши славные козаки и мы, в том числе, со своим расчетом целый день "насыпали" по нехорошим товарищам, им было очень "весело". Полночи горело БК. Сейчас они пытаются одиноко огрызаться, но бесполезно. Друзья, об обстановке в Бахмуте – не волнуйтесь, все хорошо", — рассказал военный.

Украинские воины также поздравили украинцев и военных с наступающим Новым годом.

"Остайтесь живы и здоровы, нам еще предстоит многое сделать. Есть твердая уверенность, что в 2023 году на нашей земле не будет этой нечисти, все, кто пришел на нее с оружием, либо погибнут, либо убегут, если смогут. И это касается не только Бахмута, Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Была, есть и будет. Все, что нужно для освобождения нашей земли – делается. Все будет Украина", — говорится в поздравлении.

Ситуация в Бахмуте

Российские войска не оставляют попыток оцепить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери. Украинские военные обороняют город от оккупантов уже почти пять месяцев. С начала полномасштабной войны и по состоянию на 31 декабря ВСУ ликвидировали уже около 105 960 солдат вражеской армии.

По данным Института изучения войны, наступление российских оккупантов в Бахмуте близко к кульминации – маловероятно, что их атаки принесут значительный оперативный успех.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что Бахмут сегодня является самой горячей точкой фронта. ВСУ наносят оккупантам значительные потери, вследствие чего россияне вынуждены постоянно обновлять свои силы.

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