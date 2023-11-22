ВСУ предупредили об опасности российских артистов, выступающих для оккупантов (видео)

Сами российские пропагандисты показали видео прилета во время концерта в "ДНР".

Украинские военные посоветовали российским артистам, незаконно пересекающим границу Украины и на временно захваченных территориях развлекают оккупантов, поберечь здоровье.

Об этом говорится в публикации в телеграмм-канале "СтратКом".

Так, речь идет о российских артистах, которые незаконно пересекают границу нашего государства и приезжают на временно захваченные территории развлекать оккупантов. Например, с концертом к военным РФ недавно в Старобешево в Донецкую область приезжала певица Полина Меньших.

Артистка перед военными преступниками пела песни, однако закончить выступление ей не удалось, поскольку в ДК, в котором собрались оккупанты, прилетела ракета.

“СтратКом ВСУ предостерегает всех российских артистов, танцоров, комиков, акинов и скоморохов воздерживаться от незаконного пересечения украинской границы и выступлений в зоне боевых действий перед вооруженными группировками страны-агрессора. Это может иметь отрицательные последствия как для репутации, так и здоровья. Заботьтесь о себе”, — подчеркнули в “СтратКом”.

Пропагандистские каналы опубликовали видео с места прилета. На кадрах видно, что сцена полностью разрушена. Стены иссечены обломками.

Российские пропагандисты показали видео прилета во время концерта в "ДНР"

Напомним, что украинские военные отомстили российским оккупантам в день ракетно-артиллерийских войск РФ. ВСУ накрыли большое скопление оккупантов из 810-й бригады морской пехоты.

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