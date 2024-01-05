Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ предупреждают об очень высокой ракетной угрозе с моря: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2594
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ предупреждают об очень высокой ракетной угрозе с моря: что известно

Ракетоноситель. / Фото: Associated Press

оккупанты держат в акватории ракетоносители.

По состоянию на утро 5 января в Черном море находятся два российских фрегата: "Макаров" и "Эссен". Уровень ракетной опасности – очень высок.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Два вражеских надводных ракетоносителя снаряжены ракетами. Их снаряжение может достигать 16 "Калибров".

"Это чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности с моря. Обращаем внимание всех, что "Калибры" — это высокоточное оружие, которое может доходить до всей территории Украины. Надо быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги", — отмечает представитель ВСУ.

По словам Гуменюк, оккупанты начали выводить ракетоносители в акваторию моря, а это может свидетельствовать о подготовке следующего ракетного удара.

"Будет он точечный или массированный — не столь принципиально. Мы наблюдаем, что соответствующую ракетную активность враг пытается держать и напряжение для систем противовоздушной обороны создает системное", — добавила она.

Напомним, 29 декабря 2023-го и 2 января 2024-го россияне массированно ударили по Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия от 29 декабря применила для атак почти 300 ракет и более 200 ударных дронов типа Shahed.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2594
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация