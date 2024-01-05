ВСУ предупреждают об очень высокой ракетной угрозе с моря: что известно

По состоянию на утро 5 января в Черном море находятся два российских фрегата: "Макаров" и "Эссен". Уровень ракетной опасности – очень высок.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Два вражеских надводных ракетоносителя снаряжены ракетами. Их снаряжение может достигать 16 "Калибров".

"Это чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности с моря. Обращаем внимание всех, что "Калибры" — это высокоточное оружие, которое может доходить до всей территории Украины. Надо быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги", — отмечает представитель ВСУ.

По словам Гуменюк, оккупанты начали выводить ракетоносители в акваторию моря, а это может свидетельствовать о подготовке следующего ракетного удара.

"Будет он точечный или массированный — не столь принципиально. Мы наблюдаем, что соответствующую ракетную активность враг пытается держать и напряжение для систем противовоздушной обороны создает системное", — добавила она.

Напомним, 29 декабря 2023-го и 2 января 2024-го россияне массированно ударили по Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия от 29 декабря применила для атак почти 300 ракет и более 200 ударных дронов типа Shahed.

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