ВСУ предупреждают об очень высокой ракетной угрозе с моря: что известно

На боевом дежурстве в акватории Черного моря остаются две подводные лодки с 8 ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В акватории Черного моря корабельная группировка врага несколько сократилась. Надводные ракетоносители ночью были заведены в пункты базирования. На боевом дежурстве остаются две подлодки (это восемь ракет типа "Калибр") готовых к применению", — сказала Гуменюк.

Что говорят в Военно-морских силах ВСУ

К утру 28 января в Черном море Россия уменьшила свою корабельную группировку.

Там на дежурстве находится шесть вражеских кораблей, среди которых - два ракетоносителя общим залпом до восьми "Калибров", сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Кроме того, один вражеский корабль дежурит в Азовском море. А в Средиземном Россия держит два своих судна, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до восьми ракет.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — добавляют в ВМС.

Напомним, ночью оккупанты снова ударили по Украине — обо всех подробностях атаки читайте в новости.

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