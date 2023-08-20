ВСУ преодолели одну из самых больших проблем наступления: в ISW считают, что дальше операция пойдет быстрее

ВСУ преуспевают и продвигаются на рубеже Авдеевка – Донецк и на западе Запорожской области, уверяют в ISW.

Вероятно, последние дни Силам обороны Украины удалось на юге разминировать большие поля, которые были российской обороной. Именно поэтому аналитики США предполагают, что дальше контрнаступление ВСУ пойдет быстрее.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска 19 августа продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, продвигаясь на рубеже Авдеевка – Донецк и на западе Запорожской области", — говорится в сообщении.

Аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 августа. Они показывают, что украинские силы недавно совершили ограниченное продвижение к востоку от Невельского (непосредственно к западу от города Донецк). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные уже 19 августа, показывают, что украинские военные продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области.

"18 августа CBS News сообщило, что анонимные официальные лица США заявили, что украинские силы продвигаются в направлении Токмака и разминировали российское минное поле к северу от Токмака. Официальные лица США, вероятно, подразумевают недавнее наступление на север и восток от Роботина", – цитируют заявление CBS News.

Карта боевых действий по состоянию на 20 августа 2023 года. ФОТО: ISW

В ISW оценили, что последние украинские наступления вблизи небольших населенных пунктов в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и западе Запорожья, вероятно, имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонных линий.

" Эти достижения могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, которые, вероятно, будут способствовать более быстрым достижениям наступления", — подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, как говорится в утренней сводке Генштаба, ВСУ успешно наступают на двух направлениях.

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