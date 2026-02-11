ТСН в социальных сетях

Война
145
1 мин

ВСУ пресекли попытку врага прорваться в Запорожской области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали Бондарное и продвинулись в Никифоровке в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что украинскими военными было ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском Запорожской области.

«Враг оккупировал Бондарное и продвинулся в Никифоровке. Ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на фронте фиксируют поставки российским войскам терминалов спутникового интернета после того, как враг упустил возможность использовать Starlink.

Мы ранее информировали, что сегодня больше внимания РФ сконцентрировано на реке Оскол Харьковской области. Удачи враг не имеет.

145
