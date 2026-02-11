Война в Украине / © Associated Press

За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали Бондарное и продвинулись в Никифоровке в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что украинскими военными было ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском Запорожской области.

«Враг оккупировал Бондарное и продвинулся в Никифоровке. Ликвидировано проникновение противника в Приморском и Лукьяновском», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

