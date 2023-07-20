ВСУ преуспели на юге, а оккупанты пытаются восстановить утраченное положение

Украинские войска имели успех на нескольких направлениях юга, а российские оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Приютного.

Об этом представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил на брифинге 20 июля.

Так, Силы обороны Украины имели успех на направлениях Малая Токмачка-Вербовое и Новоданиловка-Роботино. Защитники закрепляются там на достигнутых рубежах.

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"Враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного", – сказал Ковалев.

Он отметил, что российские захватчики оказывают мощное сопротивление, перемещают свои подразделения и используют резервы.

Ситуация на фронте 20 июля

По информации от Генштаба на утро 20 июля, ВСУ держат оборону на Купянском направлении и отразили вражеские атаки на Авдеевском направлении. На Марьинском направлении защитники сдерживают наступление оккупантов, а на Мелитопольском и Бердянском – продолжают контрнаступательную операцию. В то же время, захватчики пытаются помешать продвижению Сил обороны Украины на Запорожском и Херсонском направлениях.

В то же время в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты отступают к югу от Бахмута без возможности вернуть утраченные позиции на Запорожском направлении.

Добавим, российские потери на 20 июля составляют 240 010 бойцов. Так, за предыдущие сутки было ликвидировано 530 вражеских солдат и десятки их вооружения и техники.

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