ВСУ преуспевают во время контрнаступления на юге — Генштаб

Российские оккупанты на юге оказывают мощное сопротивление, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Украинские военные во время контрнаступления имели успех на направлении Старомайорского на юге.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во время брифинга во вторник, 25 июля.

По его словам, сейчас украинская армия закрепляется там на достигнутых рубежах.

"Противник оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы", — подчеркнул спикер.

Где расположен Старомайское Донецкой области. ФОТО: DeepStateMap

Как сообщалось ранее, ВСУ выбили россиян с позиций у важного населенного пункта на Бахмутском направлении. Во время штурма украинских сил кафиры покинули свои позиции возле Андреевки. Также украинские военные ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Съемочная группа ТСН попала под обстрел! Кадры из-под Бахмута.

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