ВСУ превратили технику в металлолом: самые дорогие потери России в войне против Украины

С начала войны президент РФ Владимир Путин уже потерял $34 млрд. При этом самой дорогой статьей расходов уничтожена военная техника — $230 млн в день.
Потери военной техники РФ стоит Путину в $230 млн в день. Путин уже потратил 34 миллиарда долларов на войну в Украине, каждые два дня к этой сумме добавляется еще один миллиард
Об этом сообщает издание Focus.de.
За 70 дней войны против Украины Россия потеряла более 7 тысяч единиц боевой техники. К концу апреля потери российской армии оценивались более чем в 16 миллиардов долларов.
Самой дорогой стала потеря ракетного крейсера "Москва", стоимостью 750 миллионов долларов. Этот корабль участвовал в захвате украинского острова Змеиный. Утопили гордость российского флота украинские ракеты "Нептун". Россия опровергает информацию об ударе ракетами: по официальной версии РФ, на корабле просто начался пожар и сдетонировали боеприпасы. Позже Минобороны РФ сообщили, что крейсер затонул при отбуксировании в порт.
До взрыва на "Москве" самой дорогой тратой для России был большой десантный корабль "Саратов " — 400 миллионов долларов. Затонул он 24 марта после обстрела украинскими ракетами. "Саратов" доставлял военную технику оккупантам и участвовал в аннексии Крыма в 2014 году.
На третьем месте – десантный самолет ИЛ-76. Его стоимость – 86 миллионов долларов. Самолет был сбит 26 февраля с российским десантом на борту.
На Харьковском направлении ВСУ уничтожили танк России – Т-90М. По мнению европейских экспертов, Т-90М является самым технологичным и боеспособным танком в России. Стоимость танка Т-90М зависит от версии и комплекта модернизации – экспортная стоимость составляет около 2,5 млн долларов, а стоимость самой модернизированной версии достигает 4,3 млн долларов.
В Топ-10 списке также:
- истребитель Су-30 СМ. Их украинские военные уничтожили 10 единиц. Стоимость каждого – 50 миллионов долларов
- истребитель-бомбардировщик Су-34. Таких уничтожено около 20. Стоимость одного – 40 миллионов долларов
- истребитель Су-35. Уничтожены три единицы. Стоимость каждого – 32 миллиона долларов
- самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП. Ликвидирована одна единица. Цена – 30 миллионов долларов
- командирский боевой вертолет Ка-52. Уничтожено 10 единиц. Стоимость – 16 миллионов долларов
- ударный вертолет Ка-50, стоимостью 16 миллионов долларов
- зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" С-1, стоимостью 14 миллионов долларов
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