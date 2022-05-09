ВСУ превратили технику в металлолом: самые дорогие потери России в войне против Украины

ВСУ превратили технику в металлолом: самые дорогие потери России в войне против Украины

С начала войны президент РФ Владимир Путин уже потерял $34 млрд. При этом самой дорогой статьей расходов уничтожена военная техника — $230 млн в день.

Потери военной техники РФ стоит Путину в $230 млн в день. Путин уже потратил 34 миллиарда долларов на войну в Украине, каждые два дня к этой сумме добавляется еще один миллиард

Об этом сообщает издание Focus.de.

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За 70 дней войны против Украины Россия потеряла более 7 тысяч единиц боевой техники. К концу апреля потери российской армии оценивались более чем в 16 миллиардов долларов.

Самой дорогой стала потеря ракетного крейсера "Москва", стоимостью 750 миллионов долларов. Этот корабль участвовал в захвате украинского острова Змеиный. Утопили гордость российского флота украинские ракеты "Нептун". Россия опровергает информацию об ударе ракетами: по официальной версии РФ, на корабле просто начался пожар и сдетонировали боеприпасы. Позже Минобороны РФ сообщили, что крейсер затонул при отбуксировании в порт.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

До взрыва на "Москве" самой дорогой тратой для России был большой десантный корабль "Саратов " — 400 миллионов долларов. Затонул он 24 марта после обстрела украинскими ракетами. "Саратов" доставлял военную технику оккупантам и участвовал в аннексии Крыма в 2014 году.

ru.wikipedia.org

На третьем месте – десантный самолет ИЛ-76. Его стоимость – 86 миллионов долларов. Самолет был сбит 26 февраля с российским десантом на борту.

uk.wikipedia

На Харьковском направлении ВСУ уничтожили танк России – Т-90М. По мнению европейских экспертов, Т-90М является самым технологичным и боеспособным танком в России. Стоимость танка Т-90М зависит от версии и комплекта модернизации – экспортная стоимость составляет около 2,5 млн долларов, а стоимость самой модернизированной версии достигает 4,3 млн долларов.

В Топ-10 списке также:

истребитель Су-30 СМ. Их украинские военные уничтожили 10 единиц. Стоимость каждого – 50 миллионов долларов

истребитель-бомбардировщик Су-34. Таких уничтожено около 20. Стоимость одного – 40 миллионов долларов

истребитель Су-35. Уничтожены три единицы. Стоимость каждого – 32 миллиона долларов

самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП. Ликвидирована одна единица. Цена – 30 миллионов долларов

командирский боевой вертолет Ка-52. Уничтожено 10 единиц. Стоимость – 16 миллионов долларов

ударный вертолет Ка-50, стоимостью 16 миллионов долларов

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" С-1, стоимостью 14 миллионов долларов

Украинские военные попали ракетами во вражеский крейсер "Москва" (на жестовом языке)

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