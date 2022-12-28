ВСУ приближают освобождение Кременной: почему NYT называет город "воротами на востоке"

Возвращение Кременной станет шагом вперед по возвращению крупных городов, которые Россия захватила на Донбассе.

Вооруженные силы Украины приближаются к освобождению Кременной на Луганщине. Деокупация города откроет украинским защитникам путь к освобождению Северодонецка и Лисичанская.

Об этом сообщает американское издание New York Times. Авторы материала называют Кременную "небольшим, но стратегически важным городом". Возвращение этого населенного пункта и других поблизости "расширило бы позицию украинцев в регионе и дало им контроль над главными дорогами".

"Кременная является воротами в два гораздо больших города поблизости, Северодонецкий и Лисичанский, важные промышленные центры Донбасса. Взятие города и других населенных пунктов поблизости расширит плацдарм для украинских войск в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими к Северодонецку и Лисичанску", — подчеркивает издание.

К слову, NYT пишет, что украинские войска приблизились к освобождению города. Россияне пытаются держать оборону, ведь Кременная — одно из важных достижений оккупантов в войне. Армия РФ совершила ряд отступлений и укрепила свои новые позиции оборонительными барьерами.

Ситуация вокруг Кременной

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что Кременная и Сватово сейчас в приоритете, когда речь идет о всеобщей деоккупации Луганщины. По разным оценкам, там могут оказаться в окружении 15-30 тысяч личного состава россиян.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечает, что Россия взимает в район Кременной огромное количество резервов и техники. оккупанты боятся потерять этот город на Луганщине. Потеря города приведет к краху всей линии обороны РФ в Луганской области.

По словам главы государства Владимира Зеленского, Кременная — одно из направлений на Донбассе, требующих сейчас максимума сил и концентрации.

В свою очередь, британские разведчики отмечают, что в последние дни Россия укрепила сектор своей линии фронта вблизи Кременной. Вероятно, агрессорка будет уделять первостепенное внимание удержанию линии фронта именно здесь.

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