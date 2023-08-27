ВСУ приблизились к следующим российским оборонным позициям — ISW

Однако эти линии обороны все еще могут представлять серьезную проблему для украинских военных.

Украинские силы находятся на расстоянии удара от последующих подготовленных российских оборонных позиций, которые могут быть слабее предыдущей российской обороны.

Об этом в отчете Института изучения войны (ISW).

Впрочем, как отмечают аналитики ISW, эти линии обороны все еще могут представлять серьезную проблему для украинских военных.

"Ряд российских оборонных позиций , которые сейчас стоят перед украинскими силами, вероятно, состоит из относительно более сплошного массива противотанковых рвов; противотанковые препятствия зубы дракона; и дополнительные минные поля — с российскими боевыми позициями по этим препятствиям — подобно первой российской линии обороны. М асштабы минных полей в районе этой серии подготовленных оборонных позиций неизвестны, хотя они могут быть менее интенсивно заминированы, чтобы дать российским силам, действующим к северу от этих позиций возможность отступить", — сказано в сообщении.

В ISW напомнили, что ранее они оценили, что эта серия подготовленных оборонных позиций может иметь меньшую защищенность, чем позиции, проникшие украинскими войсками на север, впрочем, "это остается непонятным".

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