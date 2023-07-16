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ВСУ прицельно отработали по оккупантам в районе Белогоровки — Сырский показал видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
544
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ прицельно отработали по оккупантам в районе Белогоровки — Сырский показал видео

ВСУ прицельно отработали по оккупантам в Луганской области. Фото: скриншот.

Военные ВСУ ударили по врагу в районе Белогоровки.

Украинские военные 54-й отдельной механизированной бригады в районе Белогоровки ликвидировали группу оккупантов. Как следствие – есть 200 и 300-е.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Район Белогоровки. Работает "Ворон" из 54-й ОМБр. Бежали куда-то орки. В итоге — 200 и 300", — пишет Сырский.

Напомним, 16 июля во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. На кадрах, попавших в Сеть, видны клубы черного дыма.

"Бежали куда-то орки": ВСУ отработали по россиянам в районе Белогоровки

"Бежали куда-то орки": ВСУ отработали по россиянам в районе Белогоровки

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Дата публикации
Просмотры
544
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