ВСУ прицельно отработали по оккупантам в районе Белогоровки — Сырский показал видео

Военные ВСУ ударили по врагу в районе Белогоровки.

Украинские военные 54-й отдельной механизированной бригады в районе Белогоровки ликвидировали группу оккупантов. Как следствие – есть 200 и 300-е.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Район Белогоровки. Работает "Ворон" из 54-й ОМБр. Бежали куда-то орки. В итоге — 200 и 300", — пишет Сырский.

Напомним, 16 июля во временно оккупированном Луганске раздались взрывы. На кадрах, попавших в Сеть, видны клубы черного дыма.

"Бежали куда-то орки": ВСУ отработали по россиянам в районе Белогоровки

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