ВСУ применяют 9 удивительных боевых приемов, чтобы отбиваться от РФ – Business Insider

Российское вторжение часто заставляло Украину прибегать к инновациям в своей защите. Несмотря на военную помощь от Запада, украинские войска также полагаются свою креативность на поле боя.

Украинские военные придумали немало "фишек" в противостоянии России на фронте – от установки ракетных установок на гражданские пикапы до пластиковых беспилотников, вооруженных взрывчаткой. Журналисты выделили девять таких боевых приемов.

Об этом говорится в публикации Business Insider.

Страны Запада передали Украине военную помощь на миллиарды, чтобы поддержать ее военные усилия. Но Силы обороны также полагаются на собственную ловкость и креативность на поле боя, принимая импровизированные решения, чтобы одержать верх над российской армией.

Вот 9 способов, с помощью которых украинские солдаты максимально используют то, что у них есть, для поражения российских войск.

"Кошмаромобиль"

Одним из таких вооружений есть импровизированная реактивная система залпового огня, которую украинцы установили на кузове гражданских пикапов. Благодаря эффективной мобильности и смертоносной мощности реактивных снарядов бойцы уместно прозвали машину "кошмаромобиль".

Украинцы установили на грузовики и другое оружие. К примеру, одна военная часть в Купянске установила старые зенитные пушки КС-19 времен СССР на гражданские грузовики, чтобы приводить смертоносную боевую машину в бой и выводить из него.

"Сначала появились старые пушки, которые не являются маневренными и с которыми никто не хочет работать. Я позвонил другу и сказал, давай соберем деньги и сделаем это (купим грузовики)", – рассказал украинский сержант Евгений Литвин.

"Я уже воевал на передовой. У меня уже было оружие. Я уже понимал его эффективность, его безопасность, и что все может быть лучше и удобнее. Я придумал, что нужно установить ружье на грузовик. Привезли, отремонтировали, поставили", – рассказал сержант.

Ракеты "Нептун"

В апреле 2022 года Украина продемонстрировала мощность своих ракет "Нептун", потопив флагман Черноморского флота России — ракетный крейсер "Москва".

"С "Москвой" они создали очень эффективную противокорабельную систему, которую они разместили на задней части грузовика, чтобы сделать его мобильным и передвигать", — рассказал экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

В следующем году Украина, кажется, начала использовать эти ракеты для ударов по оккупированному Крыму. Там были уничтожены несколько ценных российских систем ПВО С-400.

Запуск ракеты "Нептун" / Фото: commons.wikimedia.org

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Беспилотники Sea Baby – "Морской малыш"

Хотя у Украины нет должного военного флота, она все равно смогла вывести из строя почти треть военных кораблей России. Так, украинские военные использовали морские беспилотники "Морской малыш", чтобы серьезно повредить российские суда.

Один такой беспилотник был зафиксирован на видео 4 августа 2023 года, когда приближался к российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк", прежде чем прервалась связь после детонации. Через три месяца украинские морские дроны повредили еще два судна РФ.

В начале 2024 года украинское спецподразделение затопило небольшой российский военный корабль "Ивановец", применив шесть морских беспилотников со спутниковым управлением на водных мотоциклах.

Морской дрон Sea Baby с названием "Авдеевка"/Скриншот с видео

Одноразовые ударные дроны

ВСУ также использовали импровизированные одноразовые ударные беспилотники, изготовленные с использованием недорогих дронов FPV, способных нести взрывчатку, прикрепленную стяжками и лентой.

Относительно дешевые украинские беспилотники не обязательно сравнивать с боеприпасами высшего класса, но скромный дрон все равно может нанести удар, используя боеголовки РПГ и пластиковую взрывчатку. Таким образом, дрон стоимостью несколько сотен долларов может уничтожить танк, который стоит миллионы. И беспилотники могут достичь тех участков, которые другое оружие не может поразить с точностью.

Повторное использование трофейных российских танков

Украине не хватает промышленных мощностей военного времени, как у России, и тяжелого вооружения. Украинцы полагались на оружие, предоставленное партнерами, но также использовали оружие, захваченное у врага.

В Украину попало много российской техники, включая основные боевые танки. Но такую технику часто нужно ремонтировать, прежде чем можно будет использовать в бою. А украинцы не всегда имеют доступ к запчастям.

Были сообщения о том, что украинцы вызвали российскую техподдержку, когда их захваченное оборудование не работало должным образом.

Украинские военные на трофейном танке/Фото: 93-я бригада Холодный Яр

Танковые клетки

Украинские бойцы, как и россияне, тоже построили импровизированные танковые "клетки", чтобы оградить бронетехнику от ударов беспилотников. Хотя такой импровизированной брони, как правило, недостаточно. Так, на видео можно увидеть, как сквозь эти защитные конструкции проникают FPV-дроны.

Исследователь по отслеживанию оружия рассказал, что "клетки" "главным образом предназначены для уничтожения российских "Ланцетов".

Необычное снаряжение ракет

Украинские военные устанавливают на истребители МиГ-29 ракеты AGM-88 HARM, созданные для обнаружения радиолокационных систем. Эти ракеты являются беспрецедентными вооружениями для реактивных самолетов советской разработки в связи с западным происхождением и начальной несовместимостью.

Как рассказал Ходжес, модификации самолета продемонстрировали техническую и тактическую подкованность украинских военных.

"Вы не можете просто повесить любую ракету на любой самолет – здесь задействовано много авионики и других аспектов полета и высокопроизводительных самолетов. И они это сделали", – сказал генерал.

Оружие Franken

Чтобы укрепить критические возможности своей ПВО, украинские бойцы также объединили западные ракеты "земля-воздух" и пусковые установки советских времен в рамках программы, которую американские чиновники называют FrankenSAM. Название является отсылкой к "Франкенштейну" и аббревиатуре "земля-воздух ракета".

Импровизированная система ПВО была создана в связи с необходимостью укрепить возможности Украины защищать в течение зимы энергетическую инфраструктуру и гражданское население от российских атак.

Украинские военные используют переданные США ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9, которые также могут использоваться как "воздух-поверхность".

"Мы их исправили. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своеобразная самодельная противовоздушная оборона", – поделился неназванный украинский чиновник.

FrankenSAM / Фото: Defence express

Приманки

Украина также использует фальшивое оружие, чтобы обмануть Россию. Бутафорские танки использовались со времен Первой мировой войны, и Украина продолжает это делать, используя приманки, чтобы ввести в заблуждение врага. Россия делает то же, хотя и не всегда удачно.

Обман становится все более сложным в связи с развитием военных технологий, таких как тепловизоры. Они облегчают обнаружение фальшивок, что побуждает к своего рода "гонке вооружений-приманок".

Сообщается, что украинские войска разместили фальшивые деревянные ракетные установки HIMARS для отвода огня от настоящих целей. Украинцы также создали самодельные радиолокационные отражатели, переделав старые российские нефтяные бочки. Они даже создали очень реалистичные системы с движущимися частями.

К слову, ранее сообщилось, что украинцы все больше приобщаются к сбору дронов-камикадзе в домашних условиях. Сложнее всего – дождаться компонентов, ведь большинство импортные. Остальным можно без проблем овладеть на специальных курсах, которых теперь достаточно.

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