ВСУ принимают контрмеры: что происходит возле Доброполья

Ситуация вокруг Доброполья в Донецкой области станет понятнее к концу недели. Контрмеры не будут озвучиваться, чтобы не навредить

Такое мнение в эфире Украинского радио высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

«Да есть вызов, который нужно решать», — подчеркнул Иван Тимочко.

Он отметил, что украинские военные не опустили руки и не занимаются политическими рейтингами. Военный напомнил, что бои в Донецкой области продолжаются уже третий год, а отходы украинской армии часто связаны не с тем, что там не хватает войска.

«А просто территория настолько разрушена и пристрелена, что укрепиться удержать ее невозможно. Или идти на огромные потери, что неуместно. Там привлечены резервы, там используются контрмеры. Более понятной ситуация в этом направлении станет примерно до конца недели. Потому что даже подобные ситуации не возникают в один день. И процесс появления противника где-то по линии дороги на какую-то определенную глубину означает, что примерно столько времени придется стабилизировать эту ситуацию, особенно если в инфопространстве появляется какая-то информация о мероприятии противника», — добавил военный.

Тимочко также добавил, что даже после освобождения территорий Россия бросает туда огромные силы, чтобы доказать свою способность воевать.

Ранее сообщалось, что российские войска постараются усилить свои позиции у Доброполья, чтобы избежать окружения. Российские диверсанты, уже проникшие на эти участки, могут попасть в окружение, если ВСУ перекроют им пути снабжения. Поэтому враг будет пытаться опрокинуть дополнительные силы и укрепить фланги для удержания позиций и обеспечения логистики.