ВСУ пришлось отойти с позиций около пяти населенных пунктов на Запорожском направлении — детали

ВСУ / © Associated Press

Украинским военным пришлось оставить позиции вблизи нескольких населенных пунктов в Запорожском направлении из-за массированного наступления российских войск.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

Карта DeepState. / © Deepstatemap

По данным штаба, в районах Александровского и Гуляйпольского направлений уже несколько дней продолжаются интенсивные бои. Враг применяет все виды вооружения, пытаясь вытеснить Вооруженные силы Украины с удерживаемых позиций.

"Лишь за последние несколько суток зафиксировано около сотни боевых столкновений. Из-за активизации штурмовых действий, массированные артобстрелы - более 400 в сутки, с использованием около 2000 боеприпасов - и фактическое уничтожение укреплений, с целью сохранения жизни личного состава подразделения отошли с позиций Успеновка и Новониколаевка”, - говорится в сообщении.

В то же время российские силы пытаются зайти в эти населенные пункты и закрепиться, но украинские воины активно противодействуют их попыткам.

Жестокие бои продолжаются также в районах Яблочного, Ровнополья и Сладкого.

По информации военных, противник пытается охватить Гуляйполе с восточного направления и перерезать логистические пути, ведущие из Покровского.

"Бои продолжаются. За каждый сантиметр нашей земли ожесточенно сражаются штурмовые и другие подразделения", - подчеркнули в Силах обороны Юга.

Ранее сообщалось, что Запорожское направление остается одним из приоритетных для российских оккупантов, не покидающих идею захватить город Запорожье.