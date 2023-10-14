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ВСУ "приземлили" Су-25 и ликвидировали почти тысячу оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

ВСУ "приземлили" Су-25 и ликвидировали почти тысячу оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

ВСУ уничтожают оккупантов / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 14 октября составляют уже более 286 890 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 970 российских захватчиков.

Общие потери:

  • личного состава – около 286 890 (+970) человек
  • танков ‒ 4940 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 9337 (+24)
  • артиллерийских систем – 6833 (+26)
  • РСЗО – 811
  • средства ПВО ‒ 547 (+1)
  • самолетов – 317 (+1)
  • вертолетов – 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1)
  • крылатые ракеты ‒ 1531
  • корабли /катера ‒ 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22)
  • специальная техника ‒ 971 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений.

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