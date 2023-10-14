ВСУ "приземлили" Су-25 и ликвидировали почти тысячу оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 14 октября составляют уже более 286 890 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 970 российских захватчиков.
Общие потери:
- личного состава – около 286 890 (+970) человек
- танков ‒ 4940 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 9337 (+24)
- артиллерийских систем – 6833 (+26)
- РСЗО – 811
- средства ПВО ‒ 547 (+1)
- самолетов – 317 (+1)
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1)
- крылатые ракеты ‒ 1531
- корабли /катера ‒ 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22)
- специальная техника ‒ 971 (+4)
Ранее Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 100 боевых столкновений.
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