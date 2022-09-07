ВСУ признали, что наносили удары по аэродромам во временно оккупированном Крыму

В общей статье Главнокомандующего Валерия Залужного и первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаила Забродского говорится, что ВСУ наносили удары по временно оккупированному Крыму.

В частности, речь идет об ударах по аэродрому "Саки", где сгорело много российских самолетов.

Статья Залужного и Забродского опубликована на сайте "Укринформа".

В статье указывается, что у РФ есть возможность наносить ракетные удары вглубь Украины, у ВСУ таких возможностей нет. Поэтому для партнеров Украины в этой войне будет правильно наращивать поставки оружия Силам обороны.

"Только в этом случае можно обсуждать влияние на реальный центр тяготения РФ в этой войне. Он заключается в ее "удаленном" — в понимании большинства россиян — характере. Благодаря этому отдалению граждане РФ не так болезненно воспринимают потери, неудачи, а главное – стоимость этой войны во всех ее пониманиях. Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому. Задача ВС Украины на 2023 год — сделать для россиян и в других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", — говорится в статье.

Напомним, август стал месяцем начала освобождения Крыма от захватчиков.

Отметим, что утром, 16 августа в Крыму раздались взрывы, поднялся огромный столб дыма.

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