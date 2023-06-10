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"ВСУ пробили линию обороны РФ сразу на нескольких участках" – разведка Британии

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"ВСУ пробили линию обороны РФ сразу на нескольких участках" – разведка Британии

ВСУ продвинулись еще больше на востоке и юге Украины / Фото: Associated Press

Украинские военные продвинулись на нескольких участках.

В последние 48 часов Вооруженные силы проводят военные операции в регионах восточной и южной Украины.

Об этом Министерство обороны Великобритании информирует в Twitter.

Как отмечают в разведке, на некоторых участках украинские силы, вероятно, добились значительного прогресса и пробили первую линию российской обороны. В других – прогресс Украины был более медленным.

"Деятельность России была неоднозначной: некоторые подразделения, вероятно, завершились надежными маневровыми оборонительными операциями, в то время как другие отступили в определенном беспорядке на фоне увеличения сообщений о потере россиян, когда они произошли из-за собственных меняющихся полей", — говорится в сводке.

Разведка Британии также пишет, что российские ВВС были чрезвычайно активны над южной Украиной, где воздушное пространство более открыто для России, чем в других частях страны. Однако остается непонятным, были ли тактические авиаудары эффективными.

Напомним, что на Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. Россияне пытаются атаковать, но безуспешно.

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Дата публикации
Просмотры
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