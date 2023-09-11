ВСУ продавливают линию обороны россиян на Южном направлении: эксперт рассказал детали

Украинские военные на Южном направлении постепенно продавливают линии обороны российских оккупантов.

Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщил эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

“Километр за километром украинские войска продавливают вражеские линии обороны. О тех успехах, о которых можно говорить, мы слышим от Генерального штаба тогда, когда наши войска закрепляются на той или иной территории… Конечно, мы понимаем, что мы продвигаемся и на юг, и расширяем зону украинского прорыва, но вместе с тем Полного прорыва линии обороны не произошло. Поэтому сейчас мы на отдельных участках работаем на первой линии обороны, на отдельных участках вышли на вторую линию обороны и прорываем эту вторую линию обороны», – сказал эксперт.

По его словам, продвижению Сил обороны Украины способствует погода и некоторые возможности, которые дает современное вооружение.

“Эти возможности у нас могут и должны расширяться, поскольку наши партнеры тоже наблюдают за ситуацией, и они понимают, конечно, какое оружие может быть эффективным в данных исторических и боевых условиях на украинском фронте. Поэтому мы ожидаем усиления нашей мощности и на южном, и на восточном фронте, чтобы можно было ускорить изгнание российских оккупантов с украинской земли”, — подчеркнул Варченко.

Он также добавил, что украинские военные приблизились к оккупированному Донецку, освободив часть поселка Опытное.

“Два километра от Опытного – Донецкий аэропорт. И здесь для россиян стоит очень большой вызов — они могут начать сейчас битву за Донецк. Это совсем не то, чем РФ кормила свое население на протяжении многих десятилетий, совсем не то, чем она кормила около 10 лет жителей Донецкой и Луганской областей. Для России такая близость к Донецку и возможность боевых действий на улицах Донецка — это, конечно, будет серьезным ударом, от которого им информационно очень трудно оправиться. Опытное – это шаг в сторону Донецка. Если мы сейчас закрепимся на тех позициях, дальше можем говорить о движении в направлении Донецка», — подчеркнул Варченко.

Напомним, что в Минобороны рассказали, сколько километров уволили ВСУ на юге за прошедшую неделю.

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