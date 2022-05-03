ВСУ продолжают беспощадно бить оккупантов: в Генштабе сообщили о новых потерях российской армии

Защитники Украины успешно уничтожают и выводят из строя военную технику и личный состав российских захватчиков.
Войско страны-агрессора понесло очередные колоссальные потери. На этот раз досталось 38-й отдельной мотострелковой бригаде российской армии.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 3 мая.
"Подразделения Сил обороны продолжают наносить урон противнику. Так, по имеющейся информации, в результате эффективных и слаженных действий защитников и защитниц Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации потеряли около 60 процентов личного состава погибшими и ранеными", - говорится в сообщении.
Напомним, российские военные сегодня, 3 мая, нанесли удары по Авдеевке. В частности, враг обстрелял Авдеевский коксохимический завод. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, 15 - получили ранения.
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