ВСУ продолжают бить по тылам оккупанта и гнать врага с юга — британская разведка

Вооруженные силы Украины в течение 30-31 августа продолжали наступательные действия на юге Украины. Британская разведка раскрыла некоторые детали контрнаступления Украины.

Так, ВСУ наносили интенсивные дальние удары по позициям российского командования и материально-техническому обеспечению захватчиков на оккупированной территории.

Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

Министерство обороны Украины также обнародовало видео, на котором показано применение украинцами противорадиационных ракет HARM на самолетах с огромной скоростью.

Британская разведка подчеркивает, что Россия дает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне. Обеспечивающее это радиолокационное покрытие является критически важным в работе российской противовоздушной обороны.

"Существенное, устойчивое разрушение российских радаров с помощью HARMs нанесет серьезное поражение и без того проблемной осведомленности России о ситуации", — заявили в британской разведке.

Напомним, накануне британская разведка сообщила, что украинские защитники во время контрнаступления пробили оборону оккупантов на юге. Поэтому линия фронта продвинулась вглубь оккупированных территорий на несколько километров.

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