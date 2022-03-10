ВСУ продолжают держать оборону Мариуполя: морпехи уничтожили вражескую технику

В частности, ликвидированы танки и БМП.

Вооруженные силы продолжают держать оборону Мариуполя: морпехи уничтожили 4 танка и 1 БМП.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facеbook.



Гвардейцы полка "Азов" уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В частности, была уничтожена командно-штабная машина.

"Вражеской пехоты уже никто не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят ехать, а большинству и некуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной. Все понимают, что нужно действовать вместе и слаженно", — говорится в сообщении. .

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день.

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