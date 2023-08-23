ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении: главное из сводки Генштаба

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ.

В ночь на 23 августа РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Украине. Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Ситуация на фронте

Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Поповки Черниговской области. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, это, в частности, Блешня, Карповичи, Орликовка Черниговской области; Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеновка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Берестово, Купянск-Узловой Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Звановка, Серебрянка, Северск, Веселое, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тонечко, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Белозерка, Велетенское, Камышаны Херсонской области.

В то же время авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 — по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 пункт управления, 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.

Напомним, российская террористическая армия во вторник, 22 августа, из артиллерии обстреляла Лиманскую общину Донецкой области. На месте трагедии погибли три человека.

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