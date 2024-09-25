За прошедшие сутки, 24 сентября, войска Украины продолжили наступательные операции вдоль своего выступления в Курской области. Россияне также пытаются вытеснить ВСУ из Курщины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Курской области ВСУ продвинулись во время механизированной атаки к югу от Веселого. Кроме того, так называемые российские блоггеры утверждали, что они провели механизированную атаку и продвинулись в этом районе. Дополнительные кадры от 20 сентября показывают, что украинские военные недавно продвинулись на полях к востоку от Веселого.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 сентября, показывают, как ВСУ наносят удар по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук-М3" к востоку от Рильска, примерно в 20 км северо-западнее Курского выступа.

Американские специалисты отмечают, что российские войска продлили наступательные операции на украинском выступлении в Курской области 24 сентября. Впрочем, не добились подтвержденных успехов. Отмечается, что командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что россияне отразили 12 населенных пунктов с начала "Курской операции".

"Вероятно, имея в виду российские усилия по вытеснению украинских войск из их выступления. Сейчас ISW оценивает, что российские войска отразили 11 населенных пунктов в Курской области", — добавили американские специалисты.

Как сообщалось, бывший директор Центрального разведуправления США Дэвид Петреус отмечает, что прорыв ВСУ в Курской области стал ударом по репутации России, продемонстрировав слабость и небоеспособность российских сил. Эта ситуация показала миру уязвимость обороны РФ, на которую официальные власти пытаются не обращать внимания.

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