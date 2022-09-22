ВСУ продолжают наступать в направлении Лимана в Донецкой области — ISW

ВСУ продолжают активные контрнаступательные действия по направлению к Лиману Донецкой области.

Накануне, 21 сентября, украинская армия пыталась прорвать оборону агрессорки России вокруг поселка Ямполь, расположенного к юго-востоку от Лимана, а также в самом Лимане.

Об этом сообщили в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

В ISW указывают, что продолжаются активные бои в Дробышево на северо-западе от Лимана.

Американские аналитики также сообщили, что ВСУ отразили попытку оккупантов атаковать вблизи Купянска на востоке Харьковской области вдоль реки Оскол.

"Этот отчет свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки Оскол", — отметили в Институте изучения войны.

Напомним, начались 211 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки оккупанов около трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 22 сентября.

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