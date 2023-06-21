ВСУ продолжают наступление на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где они преуспевают

Оккупанты основные усилия сосредотачивали на ведении обороны и не допущены продвижение украинских войск.

Украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют частичный успех.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время телемарафона в эфире 1+1 в среду, 21 июня.

Также читайте Потери армии РФ составляют 222 тысячи: Генштаб обновил данные

"Силы обороны страны продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно на направлениях Новоданиловка-Роботино, Малая Токмачка, Вербовое, Свободное поле, Макаровка. Имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах", — рассказал он.

Ковалев отметил, что оккупанты основные усилия сосредотачивали на ведении обороны и не допущены продвижения украинских войск. Для этого противник применяет резервы. Он пытается восстановить утраченное положение.

Армия РФ сосредотачивает усилия на четырех направлениях

По информации Генштаба ВСУ, на утро 21 июня Россия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений. Относительно ситуации в Запорожском и Херсонском направлениях, противник продолжает вести оборонные действия.

Тем временем украинские войска продвигаются на Таврическом направлении и за сутки 19 июня нанесли российским военным большие потери в технике и живой силе. Об этом проинформировал командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.