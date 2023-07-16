ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях: новости с фронта от Генштаба

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки РФ нанесла удар двумя иранскими БпЛА типа Shahed, двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами. В результате боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БпЛА. Также враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 16 июля.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Карповичи, Железный Мост Черниговской области; Бояро-Лежачие, Белокопытово и Прогресс Сумской области и Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное на Харьковщине.

противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Карповичи, Железный Мост Черниговской области; Бояро-Лежачие, Белокопытово и Прогресс Сумской области и Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное на Харьковщине. На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двулетняя, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлинск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

украинские воины крепко держат оборону. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двулетняя, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлинск, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменному, Торскому, Спорному и Раздолевке — Донецкой.

оккупанты вели безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменному, Торскому, Спорному и Раздолевке — Донецкой. На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Андреевки Донецкой области. Россияне нанесли авиационные удары возле Константиновки и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них — Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка и Северное Донецкой области.

украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Андреевки Донецкой области. Россияне нанесли авиационные удары возле Константиновки и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них — Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанесли авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. Также противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Невельское, Первомайское, Степное, Северное и Авдеевка Донецкой области.

захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанесли авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. Также противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Невельское, Первомайское, Степное, Северное и Авдеевка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в Благодатном, Макаровке и Ровнопрле Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Благодатное.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в Благодатном, Макаровке и Ровнопрле Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Благодатное. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая балка, Молодежное, Ромашково, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Ответ ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также уничтожены 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 склада боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции РЭБ, 2 средства противовоздушной обороны и еще 3 важных объекта противника.