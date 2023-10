ВСУ продолжают наступление на востоке и юге: главное по возведению Генштаба

Вооруженные силы Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В начале суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому в центре Запорожья: есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Информация о последствиях этого теракта обновляется.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 18 октября.

В течение суток 17 октября состоялось 69 боевых привлечений. Враг нанес в общей сложности 3х ракетных и 35х авиационных ударов, 39х атак МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам. Also, Russian Occupiers launched yet another missile and air strike on Ukraine, using 1x Kh-59 Air-launched cruise missilet, S-300 surf-to-air gued missiles и 6x Shahed-136/131 attack UAVs. The Ukrainian air de К сожалению, российские террористические атаки убивают и ранены мирных жителей. Разрушены или повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиаудары ударили по Николаевке (Сумская область), Серебрянскому лесничеству и Белохоровке (Луганская область), Спорное, Веселое, Нью-Йорк, Авдеевке, Степное, Марьинке, Новомихайловке, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь (Донецкая область), Берислав, Херсонская область).

Под артиллерийские обстрелы попали около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клищиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Здесь отражены 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех к югу от Роботиного Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Напомним, военный эксперт Иван Январь рассказал, что трасса Бахмут-Горловка находится под огневым контролем ВСУ. По его словам, оккупанты пытаются удержать в своих руках Бахмут и отодвинуть от города Вооруженные силы Украины. Украинские защитники медленно продвигаются вперед на юге города.

Читайте также: