ВСУ продолжают наступление на юге, оккупанты пытаются окружить Авдеевку: Генштаб

На фронте за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, Армия Российской Федерации не оставляет попыток оцепить Авдеевку Донецкой области. Оккупантыбез успеха атаковали возле Марьинки.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 ноября.

Всего враг нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Серебрянское лесничество Луганской области; Белая Гора, Екатериновка, Бердичи, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Республиканец, Красный Маяк, Берислав, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Никольское, Приднепровское Херсонской области; Очаков Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 4 атаки противника.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Хромового, Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили около 10 атак противника. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, успеха не имели. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении в противник при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины здесь отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении захватчик вели безуспешные штурмовые действия в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области.

В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

Как сообщалось, ВСУ уничтожили колонну РФ под Угледаром Донецкой области. Да, были ликвидированы десятки единиц российской бронетехники.

Читайте также: