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ВСУ продолжают наступление, оккупанты пытаются оцепить Авдеевку и штурмуют Бахмут — Генштаб

ВСУ продолжают наступление, оккупанты пытаются оцепить Авдеевку и штурмуют Бахмут — Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной / Фото: Associated Press

Силы обороны отразили все атаки.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили около 20 атак противника.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненько Донецкой области, где Силы обороны отразили более 20 атак.

На Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях противник совершал безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области; Красного, Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери противника

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БПЛА типа "Shahed-136/131" и разведывательный БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Напомним, на Бахмутском направлении российские оккупанты постоянно пытаются атаковать позиции ВСУ.

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