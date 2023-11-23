ВСУ продолжают наступление, россияне в дальнейшем пытаются оцепить Авдеевку: сводкаГенштаба

Армия Российской Федерации не оставляет попыток оцепить Авдеевку Донецкой области. Впрочем, захватчики несут большие потери. В свою очередь, Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 ноября.

За минувшие сутки оккупанты РФ нанесли три ракетных и 43 авиационных удара, совершил более 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары получили: Синьковка, Подолы, Купянск-Узловой, Степная Новоселовка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Спорное, Южное, Александрополь, Авдеевка, Угледар Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и состав боеприпасов противника.

Напомним, ранее разведка Великобритании оценила ситуацию у села Крынки Херсонской области. В частности, говорится, что в этом районе украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу реки Днепр.

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