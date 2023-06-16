"ВСУ продолжают наступление": в Минобороны рассказали о ситуации на фронте

Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия.

Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она сообщила, что на направлениях, где ВСУ находятся в обороне, ни одна позиция не потеряна, и враг не смог продвинуться.

"На востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности, на Лиманском", - сообщила Маляр.

Она отметила, что на Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась.

"Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших Сил обороны", - отметила Маляр.

На востоке противник держит значительное количество сил и продолжает наращивать их, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения с других направлений. На юге ВСУ ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу.

Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех.

Постепенно продвигаются вперед. На сегодня до двух километров на каждом направлении.

На некоторых освобожденных позициях и в населённых пунктах продолжается процесс закрепления наших войск.

"На Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое влияние. Кроме того, наши войска сталкиваются со сплошным заминированием полей", - добавила Маляр.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил украинских воинов на Бахмутском направлении и рассказал об успехах ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили четыре роты российских оккупантов, а также уничтожили или повредили 53 единицы их техники.

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