ВСУ продолжают наступление в западной части на Запорожье – ISW

Вооруженные силы Украины продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 23 и 24 ноября и подтвердили успехи.

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

"Видеозапись с геолокацией, опубликованная 22 ноября, показывает, что украинские войска отбили самую западную траншею из трех, расположенных примерно за 1 км юго-западнее Роботиного, а другие видеозаписи с геолокацией, опубликованные 23 ноября, показывают, что украинские силы также продвинулись дальше к западу от западной траншеи", — говорится в сообщении.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 22 и 23 ноября, показывают, что украинские войска незначительно продвинулись вперед вблизи шоссе Т0408 "Орехов-Токмак" к северу от Новопрокоповки.

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