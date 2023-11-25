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ВСУ продолжают наступление в западной части на Запорожье – ISW

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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ВСУ продолжают наступление в западной части на Запорожье – ISW

ВСУ на войне / Фото: Associated Press

Украинские войска незначительно продвинулись вперед к северу от Новопрокоповки.

Вооруженные силы Украины продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 23 и 24 ноября и подтвердили успехи.

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

"Видеозапись с геолокацией, опубликованная 22 ноября, показывает, что украинские войска отбили самую западную траншею из трех, расположенных примерно за 1 км юго-западнее Роботиного, а другие видеозаписи с геолокацией, опубликованные 23 ноября, показывают, что украинские силы также продвинулись дальше к западу от западной траншеи", — говорится в сообщении.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 22 и 23 ноября, показывают, что украинские войска незначительно продвинулись вперед вблизи шоссе Т0408 "Орехов-Токмак" к северу от Новопрокоповки.

Напомним, РФ выпустила ночью рекордное количество дронов: Воздушные силы назвали цель врага.

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Дата публикации
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