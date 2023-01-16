ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток – британская разведка

Россия и Украина наступают на двух разных участках фронта на Донбассе.

В эти выходные на Кременском и Бахмутском направлениях продолжались ожесточенные бои. По состоянию на 15 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, севернее Бахмута, перед атаками группы "Вагнер".

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Боевые действия вокруг Кременной характеризовали сложную серию локальных атак и контратак в лесистой местности.

"Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину города Кременная", — говорится в сообщении.

В британской разведке также отметили, что за последние шесть недель и Россия, и Украина добились ограниченных успехов в разных секторах.

"В этих обстоятельствах ключевая оперативная задача для обеих сторон состоит в том, чтобы формировать соединение незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", – отмечают в Минобороны Британии.

Бои за Соледар в Донецкой области

В Соледаре Донецкой области продолжаются бои с российскими захватчиками. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что информацией об обстановке на фронте в полной мере владеют только Верховный Главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий ВСУ и начальник Генерального Штаба.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что якобы наши войска "под угрозой оцепления и с тяжелыми боями были вынуждены покинуть жилые районы Соледара". По его словам, украинские войска ведут бои в промышленной зоне на окраине Соледара у рудника №7.

Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Годжес отметил, что Соледар и Бахмут находятся под постоянными атаками российских военных и наемников ППК "Вагнер" из-за того, что у Евгения Пригожина есть определенные планы на этот регион.

Читайте также: