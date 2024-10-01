ВСУ продолжают продвигаться в Курской области: подробности от ISW

Российская механизированная колонна возле Плехова застряла в своих же противотанковых ловушках.

Украинские Силы обороны продолжают продвигаться в Курской области. Также фиксируется продвижение войск русской Федерации.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW ).

Отмечается, что российские войска недавно продвинулись западнее "украинского плацдарма" в Курской области в Глушковском районе. Геолокационные кадры за 24 сентября показывают, что россияне двигались в полях к юго-востоку от Веселого.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что украинские войска вроде бы неудачно атаковали в районе госграницы вблизи Нового Пути, а российские "военкоры" утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Веселого и Медвежья.

Кроме того, ВСУ недавно продвинулись в западный край "украинского плацдарма" в Курской области близ Кореневого. Геолокационные кадры за 29 сентября показывают, как армия РФ обстреливает украинские силы юго-восточнее Коренево, указывая, что ВСУ в последнее время незначительно продвинулись в этом районе, говорится в отчете ISW.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что войска РФ отразили украинские атаки вблизи Любимовки, Ольговки, Кремного, Камышевки и Плехова. Геолокационные кадры от 29 сентября показывают, как ВСУ пытаются отразить российский механизированный штурм размером во взвод к югу от Плехового. Это отмечает ISW, может указывать на то, что россияне недавно продвинулись в этом районе.

"Проведенный Forbes анализ видеосъемки с геолокацией показал, что российская механизированная колонна возле Плехово застряла в российских противотанковых ловушках, установленных перед началом операции ВСУ в Курской области. Отмечается, что это позволило украинцам нанести удар по колонне РФ за пределами поселка", — говорится в отчете аналитиков

Кроме того, российские источники утверждали, что войска России захватили Обуховку и продвинулись на 800 метров к северу от Успеновки. Впрочем, в ISW не видели этого доказательств.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович подчеркнул, что контрнаступление РФ в Курской области провалилось. По его словам, украинские силы на Курщине осуществили еще одно "вклинение". Именно поэтому можно утверждать, что попытка России вернуть утраченные территории провалилась уже давно.

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