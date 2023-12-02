ВСУ продолжают штурмы у Бахмута и держат позиции на левобережье Днепра — Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили на фронте ряд атак. Украинские силы обороны продолжают штурмы возле Бахмута Донецкой области и держат позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 декабря.

Всего враг нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки, Российская Федерация в очередной раз атаковала Украину, применив две управляемые ракеты Х-59 и 23 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая ракета Х-59 и 18 ударных БпЛА.

Авиационные удары потерпели Серебрянское лесничество Луганской области; Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отразили 13 атак.

В Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбито 8 атак.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где силами обороны отбита 21 атака. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбита 21 атака.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно вел наступательные (штурмовые) действий по восстановлению утраченного положения в районах Роботиного Запорожской области, а также вел безуспешные штурмовые действия в районе западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники отразили еще 4 атаки.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 складам боеприпасов противника.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что война перешла в новую фазу. Ожидается, что зима усложнит боевые действия после летнего контрнаступления.

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