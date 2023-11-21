ВСУ продолжают штурмы возле Бахмута, оккупанты пытаются окружить Авдеевку: Генштаб

ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, а также продолжают ведение наступательной операциина Мелитопольском направлении. Тем временем оккупанты РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 ноября.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету «Искандер-К» и 11 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных БпЛА. Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Костобобров Черниговской области; Середина-Буда Сумской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак.

На Лиманском направлении оккпанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 20 атак противника в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражены

12 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 2 атаки.

На Запорожском направлении в противник вел штурмовые действия вблизи Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили состав боеприпасов противника.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин оценил готовность ВСУ к боевым действиям зимой. В частности, он отметил, что для войны в Украине нет "волшебной палочки".

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