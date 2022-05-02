ВСУ продолжают уничтожать армию РФ на земле и на небе: за сутки отбили 10 атак врага

ВСУ продолжают уничтожать армию РФ на земле и на небе: за сутки отбили 10 атак врага

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Украине. Так, за прошедшие сутки ВСУ отбили 10 атак врага.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 2 апреля.

"Испытывает враг значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, тридцать восемь единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника", – рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился подробностями плана вражеской ДРГ, которая собиралась сбить пассажирский самолет на территории России или Беларуси и обвинить в этом Украину.

Диверсанты пытались получить украинскую ПЗРК через волонтеров. И для того, чтобы войти в доверие к ним, они давали им информацию о реальном месте нахождения российских войск, но только выдавали координаты так называемых "кадыровцев".

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